Богословська вірить у те, що зможе пройти в дамки

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Народний депутат, претендент у кандидати на пост Президента України Інна БОГОСЛОВСЬКА вважає, що вона зможе вийти у другий тур президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання, скільки голосів виборців вона розраховує одержати на президентських виборах.

І.БОГОСЛОВСЬКА впевнена, що нинішні президентські вибори, зрештою, перетворяться на «вибори «4+1»: буде чотири основні кандидати – Віктор ЯНУКОВИЧ і Юлія ТИМОШЕНКО від «старих» політиків, І.БОГОСЛОВСЬКА і Арсеній ЯЦЕНЮК - від «нових», а також нинішній Президент Віктор ЮЩЕНКО, рейтинг якого до зими зросте до 6% або навіть до 11%. На її думку, В.ЮЩЕНКО не зможе зіграти свою «переможну гру в цій конструкції», але дуже сильно впливатиме на результат виборів.

«За такої конструкції прохідним у другий тур виборів може виявитися відсоток близько 17-18%. Він може бути досяжний практично для всіх із цих чотирьох кандидатів», - сказала вона.

За її словами, сьогодні більш як половина громадян говорять про те, що за жодних яких умов не проголосують за тих, хто був при владі, а це «колосальна сила розвитку, яка може покласти початок великому, новому етапу України». Народний депутат переконана, що ніхто з тих, хто був в Україні при владі, не здатний вивести країну з кризи.

І.БОГОСЛОВСЬКА також зазначила, що за 100 днів до виборів кількість кандидатів у президенти вже визначилася. «Преса і політики схиляються до того, що число претендентів на президентський пост не перевищуватиме 12 чоловік», - сказала вона.

На її думку, вже зараз абсолютно очевидно, що концепція нинішніх виборів полягатиме в боротьбі «старого проти нового». «Я пішла на президентські вибори саме тому, що не вірю старим політикам, так само, як їм не вірить абсолютна більшість українського народу», - додала І.БОГОСЛОВСЬКА.

Вона також переконана, що новий Президент повинен захистити людей від влади, що «прокралася, і Україну від зовнішнього поглинання».

За словами І.БОГОСЛОВСКОЇ, досвід попередньої виборчої кампанії в Криму показав, що «ми одержали з 0% до 9% за два місяці». Вона зазначила, що це означає, що основна маса виборців перебуває в електоральному пошуку. «Це підтверджує те, що будь-який з цих чотирьох кандидатів цілком може до першого туру мати 15-20%. Це робить вибори абсолютно непередбаченими, і якщо перевести у кількість голосів, то це 5-7 мільйонів залежно від явки», - додала вона.

І.БОГОСЛОВСЬКА вважає, що вперше за 18 років Незалежності України народ здатний зробити свій вибір на цих президентських виборах, оскільки влада дуже ослаблена. «Центральної влади сьогодні немає, вона розвалена. Вона (влада - УНІАН), як і раніше, вважає, що шляхом обману, маніпуляцій, політичних хабарів вона сфальсифікує вибори і змусить людей прийняти результат. Але влада настільки розвалена, що у неї навіть немає адмінресурсу, на який вона розраховує, тому що він теж розвалений», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.