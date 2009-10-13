Земля на Харківщині подорожчала

Харків. 13 жовтня. УНІАН. Середня вартість землі в Харківській області під індивідуальне житлове (котеджне) будівництво у першій декаді жовтня цього року зросла на 0,18%, або 3 дол., - до 1714 дол. за сотку, повідомляє Kharkiv EURO.

За даними консалтингової компанії «SV Development», за вказаний період вартість земельних ділянок у Харківському районі виросла на 0,28% (5 дол.) - до 1790 дол./сотка, у Дергачівському - знизилася на 0,11% (2 дол.) - до 1663 дол./сотка, у Чугуївському - виросла на 0,46% (на 4 дол.) - до 973 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться лише для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Як повідомлялося раніше, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в III кварталі ц.р. знизилася на 0,26%, або 4 дол., - до 1710 дол. за сотку.