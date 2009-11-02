У Харові немає хворих на грип А/Н1N1

Харків. 2 листопада. УНІАН. На сьогодні в Харківській області не виявлено жодного факту захворювання на грип А/Н1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, так прокоментувала повідомлення в пресі про те, що у п’ятьох харків’ян підозрюють грип А/Н1N1, заступник начальника управління охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Галина СІРОШТАН.

«Підозри можуть бути на все, але в даному випадку ми спираємося на висновки фахівців та вірусологічні дослідження лабораторій», - заявила Л.СІРОШТАН.

Говорячи про конкретно названу в пресі родину, члени якої повернулася до Харкова з Івано-Франківська і були госпіталізовані, Л.СІРОШТАН запевнила, що у них «звичайний, сезонний гри грип».