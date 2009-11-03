У військових частинах сходу України хворих на грип А/H1N1 немає

Харків. 3листопада. УНІАН. У військових частинах, з’єднаннях та установах Харківської, Полтавської, Сумської, Донецької та Луганської областей випадків захворювання серед військовослужбовців на грип типу А/H1N1 станом на 2 листопада не виявлено.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, за даними 108-го Регіонального санітарно-епідеміологічного загону Збройних Сил України, у медичних установах МОУ на сході та півночі України вжито усіх заходів щодо своєчасного виявлення, локалізації та попередження захворювань на гострі респіраторні захворювання, у тому числі й на так званий “каліфорнійський” або “свинячий” грип. Цю роботу військові медики узгоджують із своїми цивільними колегами.

«Двічі на день військові лікарі на сході та півночі України доповідають черговому по Регіонального санітарно-епідеміологічного загону про стан справ. У разі виникнення будь-якого поширення хвороби в зоні відповідальності загону усі існуючі спеціальні засоби будуть направлені до осередку епідемії”, – зазначив начальник 108-го Регіонального санітарно-епідеміологічного загону підполковник медичної служби Сергій ЗАПОРОЖЕЦЬ.

До роботи у посиленому режимі переведено й медичний персонал Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, що розташовується у Харкові. Цей медичний заклад обслуговує колективи усіх силових структур у шістьох областях держави - Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій та Луганській.

Як зауважив начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону полковник медичної служби Віктор ПОЛІЩУК, його підлеглими встановлено постійний безперебійний зв’язок з кожною військовою частиною в зоні відповідальності, збираються та узагальнюються дані, проводяться інші запобіжні заходи.

«Можу однозначно сказати, що серед військовослужбовців на півночі та сході України хворих на А/H1N1 не зафіксовано. Є лише поодинокі випадки виявлення ознак на звичайні сезонні гострі респіраторні захворювання. У цих місцях вже працюють мої підлеглі. Але, якщо їхню кількість порівнювати із статистикою аналогічного періоду минулих років, то їх значно менше, приблизно, у 1,5-2 рази. Це говорить про те, що командири усіх ступенів заздалегідь підготувалися до боротьби з хворобою. При інфекційному відділені центру обладнано додатковий ізолятор на випадок загострення ситуації, – сказав В.ПОЛІЩУК.