Добкін створює муніципальну міліцію

Харків. 4 листопада. УНІАН. Якщо до кінця наступного року міська міліція на законодавчому рівні не буде підпорядкована територіальним громадам, у Харкові буде створене комунальне підприємство, яке виконуватиме функції в тому числі й охорони громадського порядку в суспільних місцях.

Як повідомляє сайт Харківської міської ради, про це на засіданні міськвиконкому заявив міський голова Михайло ДОБКІН.

За його словами, перші кроки з підготовки необхідної юридичної бази вже зроблені.

Необхідність створення муніципальної міліції мер Харкова умотивував тим, що територіальна громада, на його думку, не має сьогодні важелів впливу на міліцію.

«Сьогодні жодного важеля впливу на міліцію у територіальної громади немає. Це абсолютно неправильно», - сказав М.ДОБКІН.