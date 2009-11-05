Результати матчів Ліги чемпіонів (групи E-Н)
Динамо на останньому місці в групі
Харків.5 листопада. УНІАН. В середу закінчилися матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів у групах E-H
Група E
Фіорентина - Дебрецен 5:2 (Муту 14, Дайнеллі 52, Монтоліво 59, Маркьонні 61, Джилардіно 74 - Рудолф 38, Кулібали 70)
Ліон - Ліверпуль 1:1 (Лопес 90 - Бабель 83)
Після чотирьох турів: Ліон - 10 очок, Фіорентина 9, Ліверпуль - 4, Дебрецен 0
Група F
Рубін - Барселона 0:0
Динамо - Інтер 1:2 (Шевченко 21 - Міліто 86, Шнейдер 89)
Після чотирьох турів: Інтер 6 очок, Барселона і Рубін - по 5, Динамо 4
Група G
Севілья - Штутгарт 1:1 (Навас 14 - Кузьманович 79)
Уніря - Глазго Рейнджерс 1:1 (Онофрас 88 - Маккалох 78)
Після чотирьох турів: Севілья - 10 очок, Уніря 5, Штутгарт 3, Рейнджерс 2
Група H
Стандард - Олімпіакос 2:0 (Мбокані 31, Йованович 88)
Арсенал - АЗ Алкмаар 4:1 (Фабрегас 25, 52, Насрі 43, Діабі 72 - Ленс 82)
Після чотирьох турів: Арсенал - 10 очок, Олімпіакос 6, Стандард 4, АЗ Алкмаар 2