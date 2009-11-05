У Харкові зносять незаконно встановлені об`єкти

Харків. 5 листопада. УНІАН. У Харкові демонтовано понад 300 незаконно встановлених об`єктів.

Про це повідомляє сайт міськради.

За інформацією директора Юридичного департаменту Володимира КОВАЛЕНКА, виконком Харківської міськради цього року ухвалив рішення про знесення 534 незаконно встановлених об`єктів. 310 з них вже демонтовано. Він також зазначив, що збільшується кількість об`єктів, які демонтуються добровільно.