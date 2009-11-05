У Харкові зносять незаконно встановлені об`єкти
10:17, 05 листопада 2009Харьків
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Є ентузіасти-добровольці
Харків. 5 листопада. УНІАН. У Харкові демонтовано понад 300 незаконно встановлених об`єктів.
Про це повідомляє сайт міськради.
За інформацією директора Юридичного департаменту Володимира КОВАЛЕНКА, виконком Харківської міськради цього року ухвалив рішення про знесення 534 незаконно встановлених об`єктів. 310 з них вже демонтовано. Він також зазначив, що збільшується кількість об`єктів, які демонтуються добровільно.
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