Суд довічно ув’язнив 34-річного мешканця Харківщини

Харків. 5 листопада. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області 34-річного ніде не працюючого, раніше судимого мешканця одного з міст області засуджено до довічного позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, у жовтні 2008 року цей чоловік заподіяв смерть 74-річній жінці – матері його співмешканки з особливою жорстокістю, а також з метою вбивства до півсмерті побив співмешканку. Завдяки втручанню медиків остання вижила і свідчила в суді.

Суд погодився з пропозицією державного обвинувача щодо міри покарання підсудному.