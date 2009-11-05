Сьогодні Шахтар грає з Тулузою

Пари суперників туру Ліги Європи

Харків. 5 листопада. УНІАН. 3-4 листопада були зіграні матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів Група A Баварія - Бордо 0:2 (Гуркюфф 37, Шамах 90) Маккабі - Ювентус 0:1 (Каморанезі 45) Після чотирьох турів: Бордо - 10 очок, Ювентус 8, Баварія 4, Маккабі 0 Група B Бешикташ - Вольфсбург 0:3 (Місимович 14, Гентнер 80, Дзеко 87) МЮ - ЦСКА 3:3 (Оуен 29, Скоулз 84, Валенсія 90 - Дзагоєв 25, Красич 31, Березуцький 47) Після чотирьох турів: МЮ - 10 очок, Вольфсбург 7, ЦСКА 4, Бешикташ 1 Група C Мілан - Реал 1:1 (Роналдіньо 35 пен. - Бензема 29) Марсель - Цюріх 6:1 (Егертер 3 автогол, Абріель 11, Ньянг 51, Хілтон 80, Шейру 87, Брандао 90 - Алфонсе 31) Після чотирьох турів: Реал - 7 очок, Мілан 7, Марсель 6, Цюріх 3 Група D АПОЕЛ - Порту 0:1 (Фалькао 84) Атлетіко - Челсі 2:2 (Агуеро 66, 90 - Дрогба 82, 88) Після чотирьох турів: Челсі - 10 очок, Порту 9, Атлетіко 2, АПОЕЛ 1 Група E Фіорентина - Дебрецен 5:2 (Муту 14, Дайнеллі 52, Монтоліво 59, Маркьонні 61, Джилардіно 74 - Рудолф 38, Кулібали 70) Ліон - Ліверпуль 1:1 (Лопес 90 - Бабель 83) Після чотирьох турів: Ліон - 10 очок, Фіорентина 9, Ліверпуль - 4, Дебрецен 0 Група F Рубін - Барселона 0:0 Динамо - Інтер 1:2 (Шевченко 21 - Міліто 86, Снейдер 89) Після чотирьох турів: Інтер 6 очок, Барселона і Рубін - по 5, Динамо 4 Група G Севілья - Штутгарт 1:1 (Навас 14 - Кузьманович 79) Уніря - Глазго Рейнджерс 1:1 (Онофрас 88 - Маккалох 78) Після чотирьох турів: Севілья - 10 очок, Уніря 5, Штутгарт 3, Рейнджерс 2 Група H Стандард - Олімпіакос 2:0 (Мбокані 31, Йованович 88) Арсенал - АЗ Алкмаар 4:1 (Фабрегас 25, 52, Насрі 43, Діабі 72 - Ленс 82) Після чотирьох турів: Арсенал - 10 очок, Олімпіакос 6, Стандард 4, АЗ Алкмаар 2 *** Матчі п`ятого туру відбудуться 24 листопада (групи E-H) Група E. Дебрецен – Ліверпуль, Фіорентина – Ліон Група F. Барселона - Інтер, Рубін - Динамо Група G. Уніря - Севілья, Рейнджерс - Штутгарт Група H. А3 Алкмаар - Олімпіакос, Арсенал - Стандард ... і 25 листопада (групи A-D) Група A. Баварія - Маккабі, Бордо - Ювентус Група B. ЦСКА - Волфсбург, МЮ - Бешикташ Група C. Мілан - Марсель, Реал - Цюріх Група D. АПОЕЛ - Атлетіко, Порту - Челсі Матчі шостого туру відбудуться 8 грудня (групи A-D) Группа A. Маккабі - Бордо, Ювентус - Баварія Группа B. Бешикташ - ЦСКА, Волфсбург - МЮ Группа C. Цюріх - Мілан, Марсель - Реал Группа D. Челсі - АПОЕЛ, Атлетіко - Порту ... і 9 грудня (групи E-H) Група E. Ліверпуль - Фіорентина, Ліон - Дебрецен Група F. Динамо - Барселона, Інтер - Рубін Група G. Севілья - Глазго Рейнджерс - Штутгарт - Уніря Група H. Олімпіакос - Арсенал, Стандард - А3 Алкмаар *** Сьогодні відбудеться матч Тулуза - Шахтар та інші ігри четвертого туру Ліги Європи: Група A. Динамо (Загреб) - Аякс, Андерлехт - Тимішоара Група B. Дженоа - Лілль, Славія (Прага) - Валенсія Група C. Гамбург - Селтік, Рапід (Відень) - Хапоель (Тель-Авів) Група D. Херенвен - Герта, Спортинг (Лісабон) - Вентспілс Група E. Рома - Фулхем, Базель - ЦСКА (Софія) Група F. Штурм - Панатінаїкос, Динамо (Бухарест) - Галатасарай Група G. Левські - Ред Булл (Зальцбург), Вільярреал - Лаціо Група H. Твенте - Шериф, Фенербахче - Стяуа Група I. АЕК (Афіни) - БАТЕ, Евертон - Бенфіка Група J. Тулуза - Шахтар (Донецьк), Партизан - Брюгге Група K. Клуж - Спарта (Прага), Копенгаген - ПСВ Ейндховен Група L. Насьонал - Атлетік (Більбао), Вердер - Аустрія (Відень)

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