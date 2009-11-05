Аваков розпорядився видавати надбавки лікарям

Харків. 5 листопада. УНІАН. Медичні працівники Харківської області будуть отримувати надбавки за лікування хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, губернатор Арсен АВАКОВ підписав розпорядження «Про підвищення рівня заробітної плати медичним працівникам Харківської області на період напруженої епідемічної ситуації із захворюванням населення на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції».

За словами А.АВАКОВА, цей крок – подяка лікарям за їхню працю та сумлінне виконання професійних обов’язків у період тяжкої епідемії.

Згідно з розпорядженням губернатора, Головне управління охорони здоров’я має забезпечити в закладах охорони здоров’я виплату стимулюючих надбавок та доплат медичним працівникам, які надають медичну допомогу хворим на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Крім того, А.АВАКОВ звернувся до Харківської міської ради, голів міських рад міст обласного значення з пропозицією також вжити відповідні заходи щодо стимулювання медичних працівників під час надання медичної допомоги хворим на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.