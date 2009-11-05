Міліція розшукала 16-річну дівчину з Краматорська

Харків. 5 листопада. УНІАН. Працівникам харківської міліції вдалося розшукати 16-річну дівчину з Краматорська Донецької області, яка перебувала в міжнародному розшуку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВСУ в Харківській області, про те, що дівчина 1993 року народження на початку вересня цього року самостійно залишила домівку і не повернулася, повідомила її мати.

Зі слів матері, стало відомо, що дівчинка може з’являтися в розважальних закладах Харківщини.

У ході тривалих розшуків дівчину було знайдено у Харкові поблизу станції метро «Спортивна». Її було поміщено до прийомника-розподільника ГУМВС в Харківській області, після чого повідомлено батькам про її знайдення.