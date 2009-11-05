Міліція розслідує ДТП за участю автомобіля Мусєєвих

Харків. 5 листопада. УНІАН. У Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області підтвердили ДТП за участю автомобіля, який належить «сім’ї Мусєєвих» (Сергій МУСЄЄВ - батько, начальник Харківського метрополітену, Максим МУСЄЄВ – син, депутат Харківської міськради, депутатська група «Молоді регіони»).

Представник ЦЗГ повідомив кореспонденту УНІАН, що міліція розслідує обставини цього ДТП, яке сталося в Харкові 23 жовтня цього року об 11.300 на вулиці Єлізарова.

«Автомобіль належить сім’ї Мусієвих», - сказав співрозмовник агентства і додав, що за кермом знаходився чоловік, який керував автомобілем за дорученням.

За даними ЦЗГ, «внаслідок ДТП постраждала 59-річна харків’янка, яку з переломом кісток тазу було госпіталізовано до лікарні». 28 жовтня 2009 року за фактом цього ДТП порушено кримінальну справу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на сайті Харкіаької міськради оприлюднено коментар депутата міськради Максима МУСЄЄВА. Повідомивши, що «про ДТП дізнався від журналістів», він зазначив, що не брав участь ні в яких ДТП ні в якій якості. «У мене є моє посвідчення водія і чистий талон попереджень, а це – перші документи, які вилучають у водія, що створив аварійну ситуацію», - сказав М.МУСЄЄВ.

Він також повідомив, що в ніч на 29 жовтня (дата ДТП за участю автомобіля Мусєєвих, про яку пише місцева преса, спираючись на слова керівника харківської міліції Анатолія СЛІПЧЕНКА– УНІАН) брав участь у виїзному засіданні постійних комісій Харківської міської ради, яке проводилося на КП «Харківський метрополітен», чому є достатньо багато свідків. «Я взагалі не користувався особистим транспортом того вечора, мене підвозили колеги – депутати. Вважаю, що спроби прив`язати моє прізвище до події – політичне замовлення», - зазначив М.МУСЄЄВ.