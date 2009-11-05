При «каліфорнійському» грипі не слід приймати жарознижуючі препарати

Харків. 5 листопада. УНІАН. При симптомах, властивих «каліфорнійському» грипу, суворо заборонений прийом жарознижуючих препаратів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров’я ОДА Олександра ГАЛАЦАНА, який взяв участь у розширеній нараді з представниками органів державної влади, місцевого самоврядування, членами профільного комітету Верховної ради, міністерства охорони здоров’я, представниками фундаментальної та прикладної науки в Києві.

О.ГАЛАЦАН пояснив, що на засіданні аналізувався досвід надання медичної допомоги в тих областях, де зареєстровані випадки захворювання «каліфорнійським» грипом.

Він зазначив, що «каліфорнійський» грип має типові прояви – різкий підйом температури до 39 градусів і вище, і поява через декілька годин сильного кашлю.

«При появі цих симптомів переконливо прошу вас – не займайтеся самолікуванням, не приймайте жарознижуючі препарати – саме це, як виявляється, є дуже негативним чинником», - акцентував О.ГАЛАЦАН.

За словами О.ГАЛАЦАНА, підвищення температури в даному випадку є захисною реакцією організму: на фоні високої температури для вірусу складаються несприятливі умови для розвитку, тобто, в цій ситуації висока температура перешкоджає розвитку вірусу в організмі і, як результат, убиває його.

«Пониження температури навпаки сприяє розвитку саме цього вірусу. Вірус «каліфорнійського» грипу має здатність украй швидко розмножуватися в організмі людини, і при прийомі пацієнтом жарознижуючого тим самим створюються сприятливі умови для подальшого ураження систем і органів людини», - пояснив фахівець.

О.ГАЛАЦАН наголосив, що у гіршому разі при прийомі жарознижуючого і самолікуванні на 4-5 добу у пацієнта може розвинутися ускладнення у вигляді запального процесу в легенях і нирках.