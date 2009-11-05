У п’ятницю Харків відвідає генсек УЄФА Девід ТЕЙЛОР

Харків. 5 листопада. УНІАН. Шостого листопада генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР здійснить діловий візит до Харкова.

Девід ТЕЙЛОР відвідає Харків, щоб перевірити підготовку міста до Євро-2012. Про це повідомляє «Дозор» з посиланням на прес-службу Харківської міської ради.

В рамках візиту Девід ТЕЙЛОР зустрінеться з мером Харкова Михайлом ДОБКІНИМ, після чого планує на метро проїхатися до стадіону «Металіст». Потім гість подивиться готель «Меркурій» і харківський аеропорт.

Ця перевірка УЄФА буде однією з останніх перед грудневим засіданням виконкому, на якому буде сказано останнє слово, бути або не бути Євро-2012 в Харкові.

Візит пройде в закритому для преси режимі, а після Харкова Девід ТЕЙЛОР відбуде в Донецьк.

Довідка УНІАН. Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012 реалізовує компанія DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Комплексна програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема, стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків».

На знімку: харківський стадіон Металіст, на якому завершується реконструкція до Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА