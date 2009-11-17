У середу в Харкові без істотних опадів

Харків. 17 листопада. УНІАН. У середу, 18 листопада, в Харкові без істотних опадів. Температура вдень близько 5° тепла.

На території України в середу збережеться похмура й дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, в західних, а вранці та вдень у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях дощі; на решті території без істотних опадів, вночі та вранці місцями тумани.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с, в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях та на узбережжі морів місцями 3-8° тепла; вдень 4-9° тепла, у західних, Одеській, Миколаївській областях та в Криму 8-13°.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла, у Києві - вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.