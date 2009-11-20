Стронов вважає, що Партія регіонів і Президент об’єдналися проти Тимошенко

Харків. 20 листопада. УНІАН. Партія регіонів і Президент України Віктор ЮЩЕНКО об`єдналися проти прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та уряду. Про це 19 листопада в прес-центрі інформагентства Status Quo заявив лідер фракції БЮТ в Харківській обласній раді Андрій СТРОНОВ.

За його словами, ставши кандидатом у президенти, В.ЮЩЕНКО також став технічним кандидатом лідера ПР, кандидата в президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА. «Я можу припускати, що ведуться переговори про постпрезидентське майбутнє В.ЮЩЕНКА, який, можливо, сподівається зайняти крісло прем`єр-міністра у разі перемоги на виборах В.ЯНУКОВИЧА», - заявив А.СТРОНОВ.

За його словами, у Верховній раді триває збір підписів за відставку уряду Ю.ТИМОШЕНКО. «Документ уже підписали 173 депутати, «регіонами» заявляють, що зберуть 226 підписів для відставки уряду. Можна припустити, що 5 грудня уряд Ю.ТИМОШЕНКО буде відправлений у відставку, а час, що залишився до виборів, члени Кабміну пропрацюють з приставкою «в.о.», - зазначив А.СТРОНОВ.

Крім того, лідер фракції БЮТ в Харківській облраді відмітив, що на рівні області змови між ПР і НУНС немає. «Але оскільки керівництво області представляє саме ці політичні сили (голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ - член ПР, голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ - член НУ), БЮТ в Харківській області можна назвати єдиною опозиційною силою», - заявив А.СТРОНОВ. Також він відзначив, що на найближчій сесії облради фракція БЮТ чекає критики на адресу уряду Ю.ТИМОШЕНКО, на яку збирається відповідати позитивними прикладами роботи Кабміну.