Яценюк не вірить, що Москва пробачить Україні $ 8 мільярдів

Харків. 20 листопада. УНІАН. Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що домовленості українського і російського прем`єр-міністрів щодо газу планомірно ведуть до втрати Україною статусу країни-транспортувальника газу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Харкові.

«Це переможні реляції для Росії. Але для України - це тотальний програш», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому кандидат у президенти зазначив, що йому абсолютно зрозуміла позиція прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА, який захищає виключно інтереси Росії.

«Російську Федерацію, як я зрозумів з його заяви, влаштовує все. Адже наступного року, згідно з газовим контрактом, підписаним в січні, ціну на російський газ буде суттєво збільшено. Так званий 20-відсотковий дисконт, який діяв у нинішньому році - тут ще треба розібратися від чого цей дисконт - буде ліквідовано. І Україна платитиме вже повну середньоєвропейську ціну. Хоча сьогодні Україна платить ціну вищу, ніж певні європейські країни», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він розкритикував доводи прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про підвищення ставок на транзит газу територією України: «Посилання прем`єр-міністра на те, що Україна отримуватиме за транзит газу на 60% більше - також цікаве. Тому вартість транзиту збільшиться на один долар, а ціна на газ зросте на 100 доларів».

На думку А.ЯЦЕНЮКА, цей контракт передбачає в наступному році додаткове «викачування» з України на користь РФ 2 мільярдів доларів, з огляду на ті контрактні зобов`язання, які чинні сьогодні. «Тобто різниця між тим, скільки ми додатково отримаємо від транзиту, і тим, скільки ми додатково заплатимо за газ, становить 2 мільярди доларів на користь Росії», - підрахував А.ЯЦЕНЮК.

На його переконання, Росія поетапно дуже активно завершує схему повного контролю над енергетичним сектором України. «І свідченням тому є ці газові угоди. І ті угоди, про які ми не знаємо, але підозрюємо», - заявив кандидат у Президенти.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК не вірить у те, що Росія «пробачить» Україні мільярдні штрафи за недобір газу. «Це такий дамоклів меч, який піднімають, коли проблеми. Я хотів би уточнити цифру пробачених штрафів: це майже 8 мільярдів доларів. Чи комусь пробачають щось у розмірі 8 мільярдів доларів?», - запитав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, в обхід України споруджуються вже два газові трубопроводи. Він заявив, що через кілька років в Україні зникне проблема з металобрухтом, адже «якщо ми і далі таку енергетичну політику будемо проводити, трубу розпилюватимуть».

«Я наполягаю, що в енергетичному питанні у нас немає альтернативи - створення енергетичного, а не газотранспортного консорціуму: російські ресурси, український транзит і споживачі газу в Європейському Союзі. Це єдиний вихід», - сказав А.ЯЦЕНЮК.