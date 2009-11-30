У Харкові грипують 454 студенти

12:11, 30 листопада 2009
Харьків
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Повідомив Терехов

Харків. 30 листопада. УНІАН. Усі студенти вишів Харківщини, що проживають у гуртожитках, пройшли медичне обстеження – виявлено 454 хворих.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ТЕРЕНОВА.

«На сьогоднішній день оглянуто 100% студентів вищих навчальних закладів, які мешкають у гуртожитках, – це 45 тисяч осіб. Виявлено 454 хворих», - повідомив І.ТЕРЕХОВ.

За його словами, в області триває обстеження школярів та студентів.

«Майже всі школярі пройшли медичні огляди – 205 тис. осіб, що становить 97% від їх загальної чисельності в області, виявлено 1,9 тис. хворих. Тривають медичні огляди й серед студентів, які навчаються у ПТНЗ та технікумах, а також серед дітей, які відвідують дитячі садки», - сказав І.ТЕРЕХОВ.

У цілому, за його інформацією, з 30 жовтня по 29 листопада 2009 року до медичних закладів області з симптомами ГРВІ, грипу та пневмонії звернулось 59,28 тис. осіб, з яких було госпіталізовано близько 3,6 тис. осіб. Станом на 29 листопада близько 3 тис. осіб було виписано, але 531 хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні.

І.ТЕРЕХОВ повідомив, що за останню добу зареєстровано 252 звернення до медичних закладів, було госпіталізовано 62 особи.

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