Відкриття Металіста висвітлювало близько 250 українських і зарубіжних ЗМІ (фото)

Харків. 9 грудня. УНІАН. Церемонію урочистого відкриття стадіону «Металіст» у Харкові 5 грудня ц.р., який практично повністю перебудовано в рамках підготовки міста до Євро-2012, висвітлювало понад 220 українських і 30 зарубіжних мас-медіа (без урахування іноземних Інтернет-ЗМІ).

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у провідній українській піар-агенції PR-SERVICE, яка виступила оператором відкриття «Металіста».

Інтерес громадськості до події був підвищений і тим, що цього дня також були організовані заходи щодо святкування 50-річчя Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО - президента групи DCH, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012.

За даними PR-SERVICE, програма святкування складалася з 4 блоків: безпосередньо церемонія відкриття стадіону, яка включала виступ вихованців дитячої футбольної Академії футбольного клубу «Металіст» (будівельники вручили дітям символічний ключ від ОСК «Металіст); лазерне шоу під неофіційний гімн Об`єднаної Європи («Ода до радості» Бетховена) і грандіозне піромузичне шоу; розважальна програма для VIP-гостей за участю «зірок» естради; розважальна програма для співробітників групи DCH і партнерів холдингу; масштабний прес-тур за участю представників близько 250 українських і зарубіжних мас-медіа, в рамках якого відбулася не лише прес-конференція О.ЯРОСЛАВСЬКОГО і представників УЄФА, а й спільний з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО підхід до журналістів.

Для реалізації «багатоярусного» проекту, що включив PR і Event-компоненти, був задіяний весь штатний склад Агентства, а також було залучено понад 20 підрядних організацій.

За словами Олени ДЕРЕВ’ЯНКО, управляючого партнера агентства PR-SERVICE і радника президента DCH, «відкриття стадіону такого класу у поєднанні з приватним святом VIP-рівня, який до того ж проходив на декількох майданчиках - 2 майданчики на стадіоні, клуб «Місто» і ресторан «Шато», - проект високого ступеня складності, який вимагає максимально можливої мобілізації зусиль. Досягнутий результат - це загальна заслуга управлінської команди DCH, яка забезпечила точну логістику заходу, і нашої агенції, яка в даному випадку виконувала функції і організації святкових торжеств, і їх висвітлення».

Як повідомляв УНІАН, з нагоди відкриття стадіону «Металіст» і ювілею О.ЯРОСЛАВСЬКОГО Харків відвідали перші особи держави, делегація УЄФА та інші зарубіжні гості, керівники українських футбольних клубів, представники політичної та бізнес-еліти України, зокрема, Президент України В.ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО, кандидат у Президенти В.ЯНУКОВИЧ, президент Л.КУЧМА, директор Турніру Євро-2012 М.КАЛЛЕН, керівник ФФУ Г.СУРКІС, представники великого бізнесу країн СНД.

В 2007 році стадіон «Металіст» був внесений до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, і зараз він розглядається УЄФА як об’єкт, на якому будуть проводитися матчі Євро-2012. Як раніше заявили представники місцевої влади, авторів проекту реконструкції стадіону «Металіст» і виконавців буде висунуто на здобуття Державної премії України в галузі архітектури.

На знімку внизу: Олена ДЕРЕВ`ЯНКО отримує подяку від директора Турніру Євро-2012 Мартіна КАЛЛЕНА за організацію заходів.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА