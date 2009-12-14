Харків. 11 грудня. УНІАН. Генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО визнано громадським діячем року столиці Слобожанщини.

Як передає кореспондент УНІАН, такий результат отримано в ході опитування, яке було проведене газетою «Вечерний Харьков» в рамках проекту «Визнання народу».

«Читачі «Вечернего Харькова» особливо відзначили значний внесок О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в підготовку міста до проведення фінальних матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року: реконструкцію стадіону «Металіст», Харківського аеропорту, тренувальної бази ФК «Металіст», розвиток футбольного клубу «Металіст» та українського спорту в цілому», - пише газета.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією самого О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, загальна сума інвестицій, яку вкладає група DCH в проекти Євро-2012 у Харкові, становить 1,2 млрд. грн. DCH реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об’єктів інфраструктури міста, зокрема стадіону «Металіст» і Міжнародного аеропорту «Харків». 5 грудня 2009 р. у Харкові відбулося урочисте відкриття до Євро-2012 реконструйованого стадіону «Металіст» - на кілька місяців раніше запланованого. З нагоди відкриття стадіону О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ отримав пам’ятну відзнаку від УЄФА, а також був нагороджений Президентом України Орденом «За заслуги».