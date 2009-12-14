В Харківської області на карантин закрито 8 шкіл

Харків. 14 грудня. УНІАН. В Харківської області у зв’язку з високою захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції на карантин повністю закрито 8 шкіл, а також 2 ліцеї, 3 дитсадки, у 15 школах області закриті окремі класи.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської

облдержадміністрації з посиланням на головного державного санітарного лікаря Харківської області Сергія САВЕНКОВА.

В обласній санепідстанції висловлюють велику стурбованість захворюваністю серед дітей.

С.САВЕНКОВ звернувся до органів місцевого самоврядування у випадку, якщо районні самепідмстанції вважають, що в окремих навчальних закладах епідпоріг перевищено, необхідно негайно переривати ланцюжок спілкування і закривати установи на карантин.

При цьому С.САВЕНКОВ особливо відзначив, що в трьох областях, що є сусідами Харківської - Луганській, Сумській і Дніпропетровській, - значно перевищено епідпоріг.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня на Харківщині внаслідок захворюваності на грип та його ускладнень померло 4 людини. На сьогодні у 8 районах області та двох містах обласного підпорядкування – Мерефі і Лозовій – перевищено поріг захворюваності на грип та ГРВІ. За останню добу в області госпіталізовано 177 чоловік з ознаками ГРВІ та грипу. 75% госпіталізованих – діти дошкільного віку.