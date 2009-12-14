На Харківщині до лікарень потрапило 153 дітей

Харків. 14 грудня. УНІАН. На Харківщині за останню добу до лікарень з ознаками грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій потрапило 153 дитини.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської

облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров`я ОДА Олександра ГАЛАЦАНА.

За його даними, на Харківщині за останню добу по допомогу до лікарів з ознаками ГРВІ та грипу звернулось 7962 людини, серед яких переважна більшість – діти – 6073.

До лікарень були госпіталізовані 257 чоловік, серед яких 153 дитини.

О.ГАЛАЦАН підкреслив, що населення дещо втратило пильність – на жаль, люди звертаються за медичною допомогою не при перших ознаках захворювання, а за кілька днів. «Особливо це страшно у випадку захворювання дитини, - наголосив О.ГАЛАЦАН. - Тому я звертаюся до батьків із закликом не гаяти вельми важливий час та при перших ознаках ГРВІ та грипу звертатися за професійною медичною допомогою».

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня на Харківщині внаслідок захворюваності на грип та його ускладнень померло 4 людини. На ранок понеділка, 14 грудня, у 8 районах області та двох містах обласного підпорядкування – Мерефі і Лозовій – перевищено поріг захворюваності на грип та ГРВІ, у зв’язку з високою захворюваності на грип та ГРВІ на карантин повністю закрито 8 шкіл, а також 2 ліцеї, 3 дитсадки, у 15 школах області закриті окремі класи.