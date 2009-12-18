Тимошенко в суботу відвідає Харків

Харків. 18 грудня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлії ТИМОШЕНКО у суботу, 19 грудня, здійснить робочу поїздку в Харківську область.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, Ю.ТИМОШЕНКО планує взяти участь у відкритті нової електропідстанції в Харкові і відвідати завод «Електроважмаш».

Крім того, прем’єр-міністр вручить ордери на житло у місті Балаклії, а також побуває в обласному інтернет-ліцеї «Обдарованість» у Харкові.