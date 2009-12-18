Металіст приносить удачу Челсі

Харьков. 18 декабря. УНИАН. Со счетом 2:1 закончился вчера матч «Челси» - «Портсмут», который на знаменитом стадионе «Стэнфорд бридж» вместе с английскими болельщиками посмотрели президент и главный тренер ФК «Металлист» Александр Ярославский и Мирон Маркевич, а также представители менеджмента клуба.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе харьковского «Металлиста».

О встрече и стажировке руководства ФК «Металлист» в «Челси» Александр Ярославский договорился с владельцем английского клуба Романом Абрамовичем еще в октябре, во время матча «Челси» - «Ливерпуль». Символично, что оба раза присутствие президента «Металлиста» принесло «аристократам» победу, отмечает пресс-служба.

Во время декабрьской поездки Александр Ярославский успел пообщаться с игроками «Челси» и их тренером Карло Анчелотти. Как сказал президент ФК «Металлист», «очень интересно и полезно наблюдать за тем, чем живет и дышит одна из лучших команд мира».

Учитывая, что поездка состоялась практически сразу после официальной презентации логотипа Евро-2012 в Украине, президент ФК «Металлист» помимо всего прочего впервые выступил в роли народного посла Харькова как города Евро-2012 за рубежом.

Сегодня Александр Ярославский вернулся в Харьков, где примет участие в торжественной церемонии презентации логотипа Евро-2012 на площади Свободы. А главный тренер Мирон Маркевич, генеральный директор ФК «Металлист» Сергей Волик, и руководители коммерческих служб клуба Сергей Матиенко и Алексей Жуковин, еще остались стажироваться в «Челси» по своим направлениям, сообщает пресс-служба.

На сниме: Александр Ярославский, Мирон Маркевич и другие члены делегации ФК «Металлист» в «Челси» - с Карло Анчелотти.

Фото пресс-службы ФК «Металлист»