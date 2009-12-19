Карина Давтян запрошує на благодійний вечір з нагоди Дня Святого Миколая

Харків. 19 грудня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбудеться благодійний вечір з нагоди Дня Святого Миколая.

Вечір пройде в рамках проекту «Берег Доброї Надії», який реалізує президент Благодійного фонду «Заповіт», депутат Харківської міськради Карина ДАВТЯН спільно з Місіс «Globe-2008» Іриною ЧОРНОМАЗ.

На вечір запрошені, зокрема, представники бізнес-еліти, влади і депутати. Місце проведення – конференц-зал готелю «Харків».

Родзинкою вечора, повідомили кореспонденту УНІАН його організатори, стане аукціон, на який будуть виставлені найрізноманітніші лоти відомих харків’ян.

Кошти з аукціону будуть перераховані на потреби дитячого притулку в Зеленому Гаї.

Організатори вечора вірять в успіх акції. Вони нагадують, що на попередньому аукціоні було зібрано 0,5 мільйона гривень, які були передані Харківському обласному притулку для неповнолітніх.

На знімку: Карина Давтян та Ірина Чорномаз на прес-конференції благодійного вечора 2008 року.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА