«Металіст» відбув на збір до Еміратів

Харків. 9 січня. УНІАН. Сьогодні харківський Металіст відбув на свій перший збір до Об`єднаних Арабських Еміратах, повідомляє Kharkiv EURO.

Під час збору, який триватиме до 21 січня, заплановано товариські матчі, зокрема, 12 січня Металіст зустрінеться з Пахтакором, а 20 січня зіграє з Бунедкором.

На перший збір головний тренер харків’ян Мирон Маркевич узяв 24 гравців.

Воротарі: Горяїнов, Бажан, Сидоренко.

Захисники: Обрадович, Папа, Березовчук, Курилов, Пшеничних, Майдана, Бордіян.

Півзахисники: Слюсар, Валяєв, Едмар, Рикун, Девіч, Барилко, Шелаєв, Олійник, Єрьоменко, Буркхардт, Будник.

Нападники: Джексон, Зезе, Антонов.