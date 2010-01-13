Тигипко вважає, що авіапром має все, крім кредитів і ринку

Харків. 13 січня. УНІАН. Держава повинна допомогти вітчизняній авіаційній промисловості завойовувати нові ринки збуту.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі кандидата на пост Президента України Сергія ТИГИПКА, політик заявив під час відвідин Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

Він зазначив, що українське авіабудування є однією з небагатьох галузей, що перебуває на досить високому рівні та виробляє продукцію, яка подекуди перевершує світові аналоги.

«У нас є все необхідне для розвитку вітчизняного авіаційного виробництва. Ми маємо розвинене машинобудування, якісну наукову базу, хороші виробничі потужності», – сказав С.ТИГИПКО.

На його думку, бракує державної підтримки в кредитуванні авіавиробників та просуванні їхніх інтересів на зовнішніх ринках збуту. «Майбутнє нашого авіапрому - в інтеграції з російським та європейським авіабудуванням. Це необхідно і для отримання ринків збуту, і новітніх технологій», - підкреслив С.ТИГИПКО.