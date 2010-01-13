На Харківщині раптом всі захотіли голосувати вдома - Камчатний

Харків. 13 січня. УНІАН. В Харківській області відмічено «феноменальну» кількість заяв виборців про бажання голосувати за місцем проживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Харкові народний депутат від фракції Блоку Юлії Тимошенко Валерій КАМЧАТНИЙ.

«По Харківській області відбувається феноменальний ріст кількості людей, які чомусь раптово захотіли голосувати на дому і не в змозі самостійно пересуватися», - сказав В.КАМЧАТНИЙ.

За його словами, кількість таких заяв зростає щодня, і станом на вчорашній день їх кількість становила понад 30 тисяч.

В.КАМЧАТНИЙ обурився тим, що в дільничних комісіях більшість становлять представники Партії регіонів, і абсолютна їх більшість «є серед керівного складу, зокрема серед голів». Це, на його думку, може бути причиною масштабних фальсифікацій списків людей, котрі мають право голосувати вдома.

«Це якась епідемія, коли кожний десятий виборець, внесений у списки, заявив про те, що він не здатний самостійно пересуватися», - висловив сумнів В.КАМЧАТНИЙ.

В.КАМЧАТНИЙ наголосив, що БЮТ хотів ініціювати на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховної ради України внесення змін до виборчого законодавства, згідно з якими факт нездатності самостійно пересуватися має бути доведений відповідним медичним документом, «а не просто тим, що людина пенсійного віку, і вона апріорі не може самостійно пересувати».

В.КАМЧАТНИЙ припустив, що БЮТ буде ініціювати скликання ще однієї позачергової сесії, на порядку денному якої головним питанням буде внесення згаданих змін до виборчого законодавства.

«Можливо, ми будемо ще одну сесію збирати, позачергову, ініціювати розгляд питання, яке ми висунули. Не виключено, що це може бути завтра», - сказав В.КАМЧАТНИЙ.

Нардеп завірив, що БЮТ силами своїх активістів сьогодні перевіряє заяви про бажання голосувати вдома. Він наголосив на тому, що всі порушення будуть документуватися, а порушники притягатися до відповідальності згідно з чинним законодавством.