Курси валют у банках Харкова

Долар 8,065 - 8,1 грн.

Харків.21 січня. УНІАН. На 21 січня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,065 грн. (продаж - 8,13 грн.), євро - 11,46 грн. ( 11,47 грн.), Базис - 8,065 (8,15), 11,5 (11,68), Реал-банк - 8,1 (8,19), 11,46 (11,68) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 21 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 800.5500 (на 20 січня – 800.5500) 100 EUR – 1131.3373 (на 20 січня – 1143.1053) 10 RUR – 2.6960 (на 20 січня – 2.7120)

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