Янукович у середу відвідає Харків
11:55, 26 січня 2010Харьків
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Третій візит у січні
Харків. 23 січня. УНІАН. У середу, 27 січня, Харків з одноденним робочим візитом відвідає кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ.
У програмі візиту - зустріч з науково-технічною інтелігенцією в Інституті монокристалів, зустріч зі студентами в кіноконцертному залі «Україна», повідомляє сайт міської організації Партії регіонів.
Як повідомляв УНІАН, останнім часом В.ЯНУКОВИЧ двічі - 14 і 20 січня - відвідував Харків.
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