Янукович у середу відвідає Харків

Харків. 23 січня. УНІАН. У середу, 27 січня, Харків з одноденним робочим візитом відвідає кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ.

У програмі візиту - зустріч з науково-технічною інтелігенцією в Інституті монокристалів, зустріч зі студентами в кіноконцертному залі «Україна», повідомляє сайт міської організації Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом В.ЯНУКОВИЧ двічі - 14 і 20 січня - відвідував Харків.