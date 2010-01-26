Фельдман обіцяє дати на Харківщині 30% за Тимошенко

Харків. 26 січня. УНІАН. У другому турі президентських виборів на Харківщині кандидата на пост Президента України Юлію ТИМОШЕНКО підтримає 30% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові заявив народний депутат України від Блоку Юлії Тимошенко, голова виборчого штабу Ю.ТИМОШЕНКО в Харківській області Олександр ФЕЛЬДМАН.

«Я гадаю, що в нас буде близько 30 відсотків у другому турі», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

На його думку, причиною 10-відсоткової підтримки Ю.ТИМОШЕНКО на Харківщині у першому турі президентських виборів «була серйозна неявка» виборців, на голоси яких розраховував обласний штаб кандидата в президенти Ю.ТИМОШЕНКО.

«Була серйозна неявка нашого виборця, тобто серед тих людей, котрі не прийшли на вибори, 90% це був наш виборець. Ви знаєте, ми націлені на інтелігенцію, на молодь, на студентів», - наголосив О.ФЕЛЬДМАН.

О.ФЕЛЬДМАН зауважив, що головним завданням передвиборчого штабу Ю.ТИМОШЕНКО в Харківській області у другому турі президентських виборів буде переконати «своїх прихильників» прийти на виборчі дільниці.

«Ми не будемо займатися нічим протизаконним. Ми будемо більше розмовляти з людьми, будемо більше пояснювати, будемо максимально забезпечувати можливість людей проголосувати. Ту частину людей, котра подумала, що обійдеться без голосування, ми й постараємося переконати. Ми забезпечимо явку своїх прибічників», - сказав О.ФЕЛЬДМА.

За його словами, головною формою агітації має стати активна роз’яснювальна робота серед виборців.

«Моє завдання, - зазначив бютівець, - донести до людей якомога більше інформації. Я вважаю, що чим більше ми вийдемо «в поле», чим більше ми доїдемо до села, до вулиці, до кварталу, до конкретного дому - у цьому запорука нашого успіху. Людям треба розказувати, людям необхідно дати зрозуміти, що без їхнього голосу, не буде вибору».

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, на сьогодні на місцях «відчувається підтримка» електорату Сергія ТІГІПКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Анатолія ГРИЦЕНКА, людей, «які об’єднуються навколо демократичної платформи».

Нардеп відкинув припущення про те, що у другому турі на Харківщині буде застосовано адміністративний ресурс голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, який публічно підтримав Ю.ТИМОШЕНКО в другому турі. На думку О.ФЕЛЬДМАНА, використання адмінресурсу не є ефективним, і це «вже надумана річ».

Говорячи про результати другого туру в цілому, О.ФЕЛЬДМАН запевнив, що Ю.ТИМОШЕНКО переможе свого конкурента з відривом у 3-4%.