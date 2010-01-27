У Великому Бурлуку зруйнувалася водонапірна башта
11:07, 27 січня 2010Харьків
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Без води залишилися 1730 абонентів
Харків. 27 січня. УНІАН. 26 січня у селищі Великий Бурлук Харківської області внаслідок тривалої експлуатації сталося руйнування водонапірної башти (збудована в 1968 році), що забезпечувала водопостачання 1730 абонентів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, жертв і постраждалих немає.
Водопостачання населення здійснюється за графіком шляхом прямого підключення артезіанських свердловин до системи водопостачання, підвозом води за допомогою автоцистерн та з колодязів.
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