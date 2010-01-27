У Великому Бурлуку зруйнувалася водонапірна башта

Харків. 27 січня. УНІАН. 26 січня у селищі Великий Бурлук Харківської області внаслідок тривалої експлуатації сталося руйнування водонапірної башти (збудована в 1968 році), що забезпечувала водопостачання 1730 абонентів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, жертв і постраждалих немає.

Водопостачання населення здійснюється за графіком шляхом прямого підключення артезіанських свердловин до системи водопостачання, підвозом води за допомогою автоцистерн та з колодязів.