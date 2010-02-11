Acoustic Quartet святкує день народження

Харків. 11 лютого. УНІАН. Харківському джазовому гурту Acoustic Quartet (Юхим ЧУПАХІН, Дмитро БОНДАРЄВ, Роман КУЧЕРЕНКО, Сергій БАЛАЛАЄВ) виповнилося три роки.

Сьогодні у Будинку актора (вул. Красіна,3) відбудеться концерт з нагоди дня народження молодого колективу.

У програмі вечора, якій розпочинається о 18.00, фотовиставка харківських фотографів Андрія КРАВЧЕНКА та Антона ІВАНОВА.

У святковому концерті візьмуть участь як самі ювіляри, так і харківські музиканти, співаки, молоді виконавці – друзі колективу Acoustic Quartet.