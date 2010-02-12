У Великобурлуцькому районі введено надзвичайний стан

Харків. 12 лютого. УНІАН. У зв’язку з погодними умовами та ситуацією, яка склалася на автошляхах, у Великобурлуцькому районі Харківської області введено надзвичайний стан.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, сьогодні вночі на автошляху «Великий Бурлук - Чугунівка» в снігових заметах зупинився автобус «Ікарус» із пасажирами, який прямував маршрутом Харків - Валуйки Російської Федерації, та інший автотранспорт.

У зв’язку з погодними умовами та ситуацією, яка склалася на автошляхах, о 4-й годині ранку головою Великобурлуцької РДА було введено надзвичайний стан у цьому регіоні. В автобусі знаходилися 15 пасажирів: громадяни України та Російської Федерації, серед яких неповнолітні. Постраждалих та обморожених немає.

Загальна кількість автотранспорту, який застряг у заметах - 20 одиниць, кількість осіб - 40, люди не евакуйовані.

Працівниками міліції на цей час організовано підвіз гарячої їжі та напоїв громадянам, які потрапили в полон погодних умов. Задіяно 6 одиниць снігоприбиральної техніки: роторний механізм та 5 автогрейдерів. Додатково направлено спецтехніку МНС м. Мерефи Харківського району. Особовий склад МНС Харківської області переведено на посилене несення служби.