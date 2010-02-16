У Харкові через снігові заноси вранці не працювали трамваї

Харків. 16 лютого. УНІАН. Сьогодні у Харкові через сильні снігові заноси вранці не працювали трамваї.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації комунального підприємства «Міськелектротранс», зранку, як і належить, трамваї пробували вийти на маршрути, але через великі кучугури снігу на коліях змушені були повертатися в депо.

Зранку очищенням колій займалася снігоприбиральна техніка, завдяки чому на цей час на маршрутах міста повноцінно працює близько 40% від необхідної кількості трамваїв. Найгірша ситуація в центрі Харкова в районі Держпрому, а також в районі ХТЗ. На цих ділянках не вистачає снігоприбиральної техніки, зазначив представник «Міськелектротрансу».

Ситуація не є критичною, сказав він, оскільки більш-менш повноцінно працює решта наземного пасажирського транспорту: тролейбуси і маршрутні таксі.