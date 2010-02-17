Гравців «Шахтаря» не впустити до магазину «Harrods» у Лондоні

Харків. 17 лютого. УНІАН. Гравців футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) відмовилися впустити до магазину «Harrods» у Лондоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, гравці «Шахтаря», які прибули до Лондона на матч 1/16 фіналу Ліги Європи з місцевим «Фулхемом», вдень 16 лютого вирішили прогулятися вулицями британської столиці, зокрема, зайти до одного із респектабельних лондонських магазинів «Harrods».

За інформацією прес-служби, працівники магазину мотивували відмову впустити футболістів тим, що «покупців виявилося багато, вони якісь підозрілі, одягнені в однакові спортивні костюми».

«Пояснення, що це футбольна команда, а на збори брати із собою смокінг для походу за покупками у нас не заведено, не подіяли», - констатували в прес-службі «Шахтаря».