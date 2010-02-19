У Чапаєвому двоє братів за 250 гривень убили 88-річну жінку

Харків. 19 лютого. УНІАН. Працівники міліції за підозрою у вбивстві 88-річної жінки

затримала двох братів – жителів села Чапаєве Кегичівського району Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, у ході розслідування злочину встановлено, що 14 лютого ц. р. двоє п’яних місцевих жителів, які ніде не працюють і постійно пиячать, зайшли у дім жінки 1922 року народження і, вимагаючи гроші, жорстоко почали бити її.

Не в змозі витримувати побої, жінка віддала їм 250 гривень. Злодіям цього виявилося замало, і вони продовжили бити жінку, допоки вона знепритомніла. В міліцію повідомили сусіди, які на снігу та на стінах будинку помітили криваві сліди.

Судово-медичною експертизою встановлено, що смерть жінки настала внаслідок травматичного шоку, чисельних переломів кісток скелету та черепно-мозкової травми.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками ст. 121 та 187 Кримінального кодексу України. Підозрюваних затримано в порядку ст. 115 КПК України.