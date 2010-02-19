Луческу сподівається на реванш у Донецьку

Харків. 19 лютого. УНІАН. Після закінчення матчу 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА між «Фулхемом» і «Шахтарем» (2:1 на користь лондонців) головний тренер донецької команди Мірча Луческу проаналізував поєдинок.

- Добре, що у нас буде гра у відповідь, це важливо в таких змаганнях. У нас ще є шанс. Ми програли матч, який не повинні були програвати за всіма показниками. Відсутність ігрової практики у нас відчувалася, коли ми пропустили на перших хвилинах зовсім не обов`язковий гол. Після цього контролювали гру і мали незаперечну перевагу. Ми створили багато моментів, які потрібно було реалізовувати. Але, на жаль, не завжди знаходили правильні рішення. «Фулхем» забив після двох моментів, які ми вивчали, намагалися «закрити» їх, але не вийшло. І окрім цих епізодів, за великим рахунком, господарі поля нічого не створили. Це була дуель між абсолютно різними стилями гри: «Фулхем», що базується на своєму функціональному стані і довгих передачах, і ми, які будували гру на техніці і швидкості роботи з м`ячем. В результаті, думаю, вийшла видовищна, цікава гра для вболівальників. Тепер ми повинні зробити все можливе, щоб у Донецьку реабілітовувати себе, обіграти «Фулхем» і пройти далі. Хочу відзначити, що це буде нелегко. «Фулхем» - добре організована команда, особливо в обороні. Потрібно буде знаходити варіанти для того, щоб її зламати, а також дійти до штрафного майданчика, щоб реалізувати ті моменти, що створимо. Сподіваюся, арбітраж у Донецьку допомагатиме видовищному, технічному футболу, а не силовому.

Прес-служба ФК «Шахтар»