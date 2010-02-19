Харківським «заукраїнцям» шкода Ющенка?

Харків. 19 лютого. УНІАН. Харківська обласна організація Політичної партії «За Україну!» висловила незгоду із заявою члена партії і депутата Верховної Ради України Ксенії ЛЯПІНОЇ про можливість входження депутатської групи «За Україну!» до парламентської коаліції в разі призначення на посаду прем’єр-міністра Віктора ЮЩЕНКА.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ХОО ПП «За Україну!».

«Вважаємо, що, говорячи про можливість входження депутатської групи «За Україну!» у коаліцію в разі призначення на пост прем’єр-міністра Віктора ЮЩЕНКА, Ксенія ЛЯПІНА висловила свою особисту думку. Харківська обласна організація партії цієї думки не поділяє і не підтримує. Політрада партії не лише не ухвалювала відповідних рішень, але й не розглядала це питання», - йдеться в заяві.

Харківська організація «За Україну!» вважає, що «політичний курс в цілому та окремі політичні кроки партії і депутатської групи мають бути продиктовані принципами й цінностями, які сповідає партія, а не прив’язані до конкретних персоналій і пошуку миттєвої політичної вигоди».

«Залишаючи за будь-яким членом партії право на відстоювання власної думки, без чого немислима демократія, харківські «заукраїнці» закликають всіх однопартійців «дисципліновано й відповідально підійти до вироблення консолідованої позиції, заснованої на програмних цінностях та принципах, і не створювати сумбур безвідповідальними заявами».