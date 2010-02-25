На Харківщині весняний паводок загрожує 18 тисячам дворів

Харків. 25 лютого. УНІАН. В Харківській області під час весняного паводку в зоні підтоплення може опинитися близько 18 тисяч домоволодінь із загальною чисельністю населення до 60 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, питання підготовки районів області до пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу та весняного паводку, а також безпечної експлуатації очисних споруд на території Харківщини були обговорені на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке провів в.о. голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ.

На засіданні було зазначено, що з об`єктів комунального призначення в зонах підтоплення можуть опинитися близько 100 артезіанських свердловин, які є джерелом централізованого постачання, близько 20 комунальних та 40 відомчих водогонів, понад 3000 колодязів.

Учасники засідання повідомили керівника області про заходи, що робляться для мінімізації наслідків весняного паводку, та ресурси, які для цього є.

В.БАБАЄВ дав низку доручень, що стосуються забезпечення безпечної життєдіяльності населення області, та призначив терміни для їх виконання.