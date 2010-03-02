У Харкові повісився студент одного з вузів

Харків. 2 березня. УНІАН. У Харкові покінчив життя самогубством студент одного з вищих навчальних закладів міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної міліції, тіло студента 4-го курсу було знайдене повішеним 1 березня близько 13-ї години в гуртожитку вузу.

За даними прес-служби, сліди насильницької смерті на його тілі відсутні, і є всі підстави вважати, що він повісився сам. Міліція чекає результатів експертизи і вивчає всі обставини, які могли призвести до трагедії. Батьків студента сповістили про те, що сталося, повідомили у прес-службі.

Місцева преса пише про те, що це сталося в гуртожитку Харківського національного університету радіоелектроніки.