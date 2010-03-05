Харкову не вистачає 40 тисяч паркувальних місць

Харків. 5 березня. УНІАН. У Харкові не вистачає близько 40 тисяч паркувальних місць.

Про це повідомляє сайт міськради з посиланням на директора КП «Муніципальне паркування» Юрія КУЗНЕЦОВА.

За його словами, сьогодні у віданні його підприємства знаходиться 3510 машиномісць. З них 46 паркувальних майданчиків знаходяться за межами проїжджої частини і 60 в її межах.

Ю.КУЗНЕЦОВ повідомив, що дефіцит паркувальних місць становить 40 тисяч.

«Особливо це помітно в спальних районах, таких як Олексіївка, Салтівка тощо. Тому зараз ми відстежуємо місця найбільшого скупчення транспорту і плануємо будувати майданчики для нічного паркування, щоб автомобілі не розміщувалися у дворах і на внутрішньоквартальних дорогах, де вони заважають проїзду сміттєвозів, машин швидкої допомоги та іншої спецтехніки», - зазначив Ю.КУЗНЕЦОВ.