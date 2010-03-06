Металіст - Закарпаття 2:1

Харків. 6 березня. УНІАН. У матчі 19-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст на своєму полі завдав поразки ужгородському Закарпаттю, повідомляє Kharkiv EURO.

Матч, який пройшов на стадіоні «Металіст», завершився з рахунком 2:1 на користь харків’ян.

Першим рахунок відкрив Металіст. Девіч отримав пас з глибини поля і увірвався в штрафний майданчик суперника, де його грубо збили. Пенальті пробив сам Девіч - 1:0 (20 хв.). З таким рахунком команди й пішли на перерву.

На 67-й хвилині другому таймі Жажа Коельо отримав м’яч на правому фланзі, змістився до цетру і пробив. М’яч рикошетом влетів у ворота – 2:0.

Гості відіграли один м’яч на 79-й хвилині: з подачі Іванова зльоту в «дев’ятку» пробив Алексєєв – 2:1.

Металіст: Горяїнов, Пшеничних, Путівцев, Папа Гуйе, Бордіян, Валяєв, Шелаєв, Девіч (Лисенко 70, Березовчук 90), Антонов (Слюсар 54), Джексон, Олійник.

Температура в Харкові -1°. Невеликий сніг.

Набравши 38 очок, Металіст посідає третє місце в Турнірній таблиці Чемпіонату. Лідирує Динамо – 46 (сьогодні динамівці зіграли внічию з Іллічівцем 1:1) і Шахтар – 43 (донеччани у неділю зіграють з Металургом, Д).