Курси валют у банках Харкова

Долар 7,95 - 7,951 грн.

Харків. 10 березня. УНІАН. На 10 березня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,9513 грн. (продаж - 7,98 грн.), євро - 10,78 грн. (10,79 грн.), Базис - 7,95 (8,009), 10,82 (10,9), Реал-банк - 7,95 (8,015), 10,8 (10,93) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національного банку України на 10 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 798.4000 (на 9 березня – 798.3800) 100 EUR – 1082.3909 (на 9 березня – 1084.3597) 10 RUR – 2.6837 (на 9 березня – 2.6758).

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