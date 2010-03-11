У Харкові за торгівлю людьми засуджено жінку і трьох її дітей

Харків. 11 березня. УНІАН. У Харкові за торгівлю людьми до різних термінів ув’язнення засуджено жінку і трьох її дітей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, всі засуджені – ніде не працюючі мешканців Лозівського району: мати і троє її дітей віком від 19 до 26 років.

Створила та очолила організовану злочинну групу, до складу якої увійшла мати та двоє громадян Російської Федерації, донька. Члени цього угруповання, а також ще двоє синів цієї матері з квітня 2007 по липень 2009 року, використовуючи скрутне матеріальне становище 13 молодих українських дівчат, обманним шляхом завербовували та вивозили їх до Москви з метою сексуальної експлуатації.

При визначенні міри покарання суд врахував, що роль дочки у скоєнні цілої низки особливо тяжких злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, була домінуючою - саме вона залучила до скоєння цих злочинів матір та братів.

У судовому засіданні всі четверо, які в такий спосіб робили сімейний бізнес, повністю визнали свою вину, пояснивши, що вони дійсно скоювали ці злочини, оскільки постійного доходу та коштів для існування не було. Обидва сини визнали, що вони скоїли злочини на прохання матері та сестри, прагнучи допомогти їм заробити. Обставинами, що пом’якшили покарання підсудних, стали їхнє щиросердне каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, наявність у матері неповнолітнього сина, якого вона виховує сама, а в доньки – малолітнього сина, якого вона також виховує та утримує сама.

Вироком Київського райсуду міста Харкова матір і дочку засуджено на 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, синів – на 5 років позбавлення волі із звільненням обох від відбування покарання з іспитовим терміном на 3 роки.