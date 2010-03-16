Ректори харківських вузів сказали Януковичу, що підтримують Табачника

Харків. 16 березня. УНІАН. Рада ректорів вищих навчальних закладів Харківської області звернулися до президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з листом, у якому висловила підтримку міністру освіти і науки Дмитру ТАБАЧНИКУ у зв’язку з вимогами його відставки.

«На наше переконання, питання про відставку міністра освіти і науки України не має під собою жодних підстав, враховуючи перш за все, принципи формування уряду України, які визначив Президент України», - йдеться у листі, текст якого має УНІАН.

Рада ректорів заявляє, що Дмитро ТАБАЧНИК є «відомим громадським, політичним діячем і науковцем», який в останні роки, «будучи народним депутатом України і членом профільного комітету Верховної Ради України, додав багато особистих зусиль для розбудови законодавства про освіту України та її міжнародного визнання».

«Ми знаємо Дмитра ТАБАЧНИКА як високоінтелектуального досвідченого керівника, принципову людину з високими моральними якостями, яка спроможна вирішити нагальні проблеми реформування освітньої галузі. А тому розцінюємо спроби його дискредитації як необгрунтовані і небезпечні, як загрозу втягування студентської молоді у політичні конфлікти, що є неприпустимим», - йдеться в листі до Президента.

Текст листа, який було ухвалено на засіданні Ради ректорів15 березня, підписали понад 20 ректорів харківських вузів.