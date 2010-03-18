У Києві на аукціон висталять картину Рєпіна

18 березня. УНІАН. 27 березня в Києві аукціонний дім «Корнес» виставить на продаж картину російського художника Іллі Рєпіна «Три дами за рукоділлям», створену в 1911 році.

Про це УНІАН повідомили в «Корнесі».

З 20 по 26 березня всі бажаючі матимуть змогу подивитися на роботу І.Рєпіна в столичному музеї «Духовні скарби України» на передаукціонній виставці «Колекційний живопис ХІХ–ХХ ст.ст.».

За словами організаторів торгів, живопис І.Рєпіна рідко потрапляє на аукціони і цього разу буде вперше представлений на офіційних торгах в Україні.

Картина сертифікована експертами Державної Третяковської галереї (Москва) та оцінена аукціонним домом у 120–150 тис. доларів.

Також в Україні вперше прозвучать імена відомих на західному арт-ринку Жені Мінаш – знаменитої французької художниці родом з Мелітополя, засновниці Жіночої спілки художниць Франції, та Жуля Шере – французького графіка, що відкрив Парижу феномен мистецької афіші та започаткував саме мистецтво плакату.

Відкриття виставки відбудеться 19 березня о 19.00.