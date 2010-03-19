Табачник не подасть у відставку

Харків. 19 березня. УНІАН. Міністр освіти Дмитро Табачник не піде у відставку, навіть якщо студенти оголосять голодування з такою вимогою.

Про це він заявив в ефірі 5 каналу, повідомляє Українська правда.

Відповідаючи на питання, чи напише міністр заяву про відставку, якщо студенти оголосять голодування, вимагаючи його звільнення, Табачник сказав: «Ні, не напишу».

На питання, чи готовий він вибачитися за свої висловлювання щодо галичан, Табачник відповів: «Безумовно».

«Готовий і сказати, що я буду реалізовувати площадку діяльності міністра без політичних якихось упереджених поглядів, але тільки на ґрунті Конституції і законів», - заявив міністр.

«Але, як будь-яка людина, коли перестану бути міністром, чи на пенсії, все одно лишаю за собою політичні погляди говорити те, що є неправдою, те, що є фальсифікацією, те, що є перекрученням», - наголосив Табачник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні студенти і представники молодіжних громадських організацій провели у Харкові акцію з вимогами відставки міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА. «Він заявляє про необхідність реформ, які, на наш погляд, повернуть корупцію у вузи, а така людина не має права очолювати міністерство освіти», - сказав один з організаторів акції.

Наприкінці минулого тижня Рада ректорів вузів Харківської області звернулася з листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, у якому заявила про свою підтримку Л.ТАБАЧНИКА.