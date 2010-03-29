ДТП на автошляху Харків – Київ: двоє загиблих

Харків. 29 березня. УНІАН. Дві людини загинули і 4 отримали травми внаслідок зіткнення автомобіля з пасажирським автобусом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні ДАІ в Харківській області, ДТП сталося о 6.30 на 455 кілометрі автодороги Київ - Харків - Довжанський, поблизу селища Нестеренки.

Водій вантажного автомобіля ГАЗ, прямуючи у напрямку Києва, виїхав на смугу зустрічного руху і зробив зіткнення із зустрічним маршрутним мікроавтобусом Фольксваген, який перевозив 16 пасажирів.

В результаті зіткнення 2 пасажирів мікроавтобуса (чоловік 1962 і дівчина 1992 року народження) від отриманих травм загинули на місці аварії, 4 пасажири: жінки 1966, 1984, 1987, 1990 р. н. з травмами різного ступеня тяжкості були доправлені в лікарню Харкова.