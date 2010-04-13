Добкін звільнив керівника обласної лікарні Березку
15:57, 13 квітня 2010Харьків
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Про причину не повідомляють
Харків. 13 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН підписав розпорядження про звільнення з посади головного лікаря КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Миколи БЕРЕЗКИ.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.
Про причину звільнення не повідомляється.
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